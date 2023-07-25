Школу на 1100 мест в Семчине начнут строить позже, чем планировалось. Объяснение властей

Под школу выделили участок 6,8 га.

27 июля должен выйти на объект подрядчик школы на 1100 места в микрорайоне Семчино. Ранее строительство планировалось начать 5 июля. На заседании облправительства глава администрации Рязани Виталий Артемов дал пояснения.

«Начать работы планировали с 5 июля, но из-за технической процедуры замены подрядчика и переоформления документов в установленные сроки работы не начались», - передает пресс-служба мэрии со слов Артемова.

Также чиновники сообщают об изменениях, которые нужно было внести в проектную документацию в соответствии с новыми нормативами по строительству школ. Это потребовало дополнительных согласований и проведения госэкспертизы.

На объекте будет работать ООО «Мостовик». Проект реализует ООО «ПроШкола №58» (ГК «ПроШкола») в рамках концессионного соглашения между регионом и корпорацией ВЭБ.РФ. Завершить строительство, несмотря на проволочки, по-прежнему планируется к концу 2024.

Первым делом подрядчик огородит площадку, проведет земляные работы, обустроит временную дорогу для проезда строительной техники.