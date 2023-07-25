Улицу Павлова рязанские чиновники снова хотят открыть для машин

В Рязани хотят запустить движение по улице Павлова около музея-усадьбы академика Ивана Павлова на постоянной основе.

Улицу Павлова в центре Рязани могут сделать свободной для проезда транспорта на постоянной основе. Такими планами на заседании регионального правительства 25 июля поделился и.о. главы администрации города Виталий Артемов.

В настоящее время, пока на Первомайском проспекте ремонтируют теплотрассу, улица открыта для автомобилистов. Но у чиновников есть мысли сделать ее проезжей на постоянной основе.

По словам чиновника, в мэрию поступает очень много обращений от граждан (видимо, автомобилистов – Ред.), которые просят открыть улицу для машин.

«Мы с ГИБДД и музеем академика Павлова отработаем этот вопрос. И после ремонта теплотрассы определим целесообразность», - сказал Артемов.

Губернатор Павел Малков традиционно призвал «прислушаться к мнению общественности».

Рязанцы вели борьбу за освобождение исторической улицы Павлова от машин с 2010 года. Обращались к губернатору, главам администрации, ГИБДД, в Госдуму, президенту. Писали в ЮНЕСКО и главе МВД РФ. По их словам, улица Павлова всегда была тихой чистой улочкой, а потом городские власти превратили ее в помойку. Подробнее в материале:

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