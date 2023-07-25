Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 10:54

На все штыри на детской площадке в Лесопарке установили заглушки

Рязанские муниципальщики задумались о безопасности после того, как ребенок распорол руку
Источник:kp.ru
На детской площадке в Лесопарке Рязани установили заглушки.

На детской площадке в Лесопарке Рязани установили заглушки.

Металлические крепежи на детской площадке, установленной в Лесопарке, закрыли заглушками, отчиталась пресс-служба администрации Рязани. Как отметили чиновники, работу «в целях безопасности» провели еще 24 июля.

«Оборудование детской площадки находится на гарантийном обслуживании. 27 июля планируется приезд представителей поставщика площадки для обследования объекта и восстановления элементов», - говорится в сообщении.

Именно 24 июля на детской площадке в Лесопарке десятилетний мальчик получил серьезную травму. Всему виной стал торчащий на поручне лестницы фрагмент металлического крепежа (подробнее).