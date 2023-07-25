На все штыри на детской площадке в Лесопарке установили заглушки

На детской площадке в Лесопарке Рязани установили заглушки.

Металлические крепежи на детской площадке, установленной в Лесопарке, закрыли заглушками, отчиталась пресс-служба администрации Рязани. Как отметили чиновники, работу «в целях безопасности» провели еще 24 июля.

«Оборудование детской площадки находится на гарантийном обслуживании. 27 июля планируется приезд представителей поставщика площадки для обследования объекта и восстановления элементов», - говорится в сообщении.

Именно 24 июля на детской площадке в Лесопарке десятилетний мальчик получил серьезную травму. Всему виной стал торчащий на поручне лестницы фрагмент металлического крепежа (подробнее).