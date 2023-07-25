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НовостиОбщество25 июля 2023 9:46

На Михайловском шоссе в Рязани отключат горячую воду с 26 июля

В список адресов, где не будет ГВС, попали 13 адресов
Источник:kp.ru

С 26 июля по 8 августа горячей воды не будет в 13 домах на Михайловском шоссе в Рязани. Среди них одно социальное учреждение - детсад №34. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэрия публикует список адресов:

- Михайловское шоссе, д. 75а (д/сад №34), д. 75, д. 75 корп. 1, д. 77, д. 77 корп. 1, д. 89, д. 89 корп. 1, д. 89 корп. 2, д. 89 корп. 3, д. 91, д. 93, д. 93 корп. 1, д. 93 корп. 2.

Отключение связано с ежегодными профилактическими работами, которые поводит МУП «РМПТС» при подготовке к следующему отопительному сезону.