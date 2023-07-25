Аркадий Фомин посетил школу №1 в Шилове, где идет капремонт, и другие объекты

Фото: rznoblduma.ru

В рамках многоуровневого депутатского контроля председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил ряд объектов в Шиловском городском поселении. Поездка состоялась в понедельник, 24 июля.

Побывал глава регионального парламента в школе №1, где идет капитальный ремонт стоимостью почти 65 млн рублей. Средства поступили из федерального, областного и местного бюджетов.

В школе рабочие готовятся заменить дверные блоки, уже оштукатурили стены в классах и коридорах, смонтировали каркасы для навесных потолков. Обновлено оборудование электрощитовой. Также ремонтируются системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Фото: rznoblduma.ru

«Капитальный ремонт в школе идет полным ходом. На следующей неделе планируется первая поставка оборудования — школу оснастят по самым современным стандартам. Договорились с родительским комитетом о помощи с расстановкой мебели и уборкой после ремонта. Дело общее, никто не остается в стороне», – приводит слова Аркадия Фомина пресс-служба Рязоблдумы.

На благоустройство общественной территории около детского центра «Родник» выделено более 11 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды». Детская и спортивная площадки здесь установлены, предстоит смонтировать уличное освещение.

Фото: rznoblduma.ru

«Родители попросили установить видеонаблюдение. Проработаем вопрос. Важно не допустить на новых площадках хулиганства и вандализма. Жители также высказали пожелание, чтобы детская площадка была открыта до 22 часов. Вечером больше людей сможет прийти сюда с семьей», - рассказал Аркадий Фомин.

Проинспектировал председатель Рязоблдумы и комплексный ремонт дороги на улице Липаткина. Контракт заключен на сумму почти 29 млн рублей. Подрядчик уложил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, обустраивает тротуары. В порядок приведут пешеходные дорожки около Преображенского храма. Работы должны завершиться до 30 сентября.

– На всех объектах трудятся надежные подрядчики, сроки обещают выдержать. Важно, что работа идет в контакте с жителями, их замечания и просьбы принимаются во внимание, подытожил Аркадий Фомин.