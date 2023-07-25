Пережила войну и расстрел. Скончалась узница концлагерей Людмила Попенкова

Пережила войну и расстрел... В Касимове скончалась узница немецких концлагерей Людмила Попенкова.
На 88 году жизни в Касимове Рязанской области скончалась Людмила Яковлевна Попенкова – узница немецких концлагерей в годы Великой Отечественной войны.
Людмила Попенкова родилась 18 октября 1935 года, но спустя три года родители перебирались на заработки в Финляндию. Там и застали начало войны.
Когда отец ушел на фронт, маленькая Людмила с мамой, тетей и бабушкой пытались добраться до Касимова. Остановились в селе Отрадное, в 50 км от Ленинграда, в семье папиной сестры. Там они попали в немецкий плен.
Осенью 1941 года их увезли в лагерь в городе Пустошка Калиниской области (ныне входит в состав Псковской области), а в августе 1944 года перевезли в Германию (деревня Тифенорт). В марте 1945 года девятилетняя Людмила пережила расстрел. Из З00-400 человек в живых остались только пятьдесят.
«В момент расправы мама накрыла меня своим телом. Освободили лагерь американские войска», - вспоминала годы спустя Людмила Яковлевна.
В Касимов она с семьей вернулась в 1953 году, получила медицинское образование.
Всю жизнь Людмила Яковлевна проработала медсестрой в Касимовской ЦРБ.
Не стало Людмилы Попенковой 12 июля 2023 года.