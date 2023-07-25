Мопед с двумя подростками врезался в трактор под Рязанью

ДТП случилось у дома №183 на улице Центральной около 20:00. Фото: УМВД по Рязанской области

24 июля в селе Кораблино под Рязанью двое подростков на мопеде «Альфа Ягуар» врезались в трактор «Беларус». Произошло это у дома №183 на улице Центральной около 20:00, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За рулем мопеда был 14-летний паренек. В результате медицинская помощь понадобилась ему самому и его 13-летнему пассажиру.

За минувшие сутки, по данным Госавтоинспекции, в семи ДТП на территории Рязанской области травмы различной степени тяжести получили 12 человек.