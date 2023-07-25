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НовостиАвто25 июля 2023 6:55

Развалился светофор на Московском шоссе у «Барса»

К настоящему моменту сроки ремонта светофорного объекта неизвестны
Источник:kp.ru
Развалился светофор на Московском шоссе у ТД «Барс» в Рязани. Фото: НРВК.

Развалился светофор на Московском шоссе у ТД «Барс» в Рязани. Фото: НРВК.

На Московском шоссе частично развалился светофор. Это один из светофорных объектов перед торговым домом «Барс на Московском» (со стороны таможни). Опубликовали фото с места происшествия в НРВК.

Официальной информации о развалившемся светофоре не поступало. Неизвестны и сроки ремонта. Подробности уточняются.

17 июля в микрорайоне Канищево в Рязани рухнула береза, едва не задев двух девушек. Момент происшествия зафиксировала камера видеорегистратора из припаркованного недалеко автомобиля (подробнее с видео).