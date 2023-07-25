Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 6:21

Дом молодежи в Рязани создадут в 2025 году

Первые шаги, по словам губернатора Малкова, уже сделаны
Источник:kp.ru
Кадр видеоролика, презентующего проект Дома молодежи в Рязани.

Кадр видеоролика, презентующего проект Дома молодежи в Рязани.

Дом молодежи в Рязани создадут в ближайшие два года, заявил губернатор Павел Малков на встрече с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой. Гостью глава региона поблагодарил за поддержку проекта.

«Это будет большой креативный центр. Первые шаги уже сделаны. Надеемся, что в ближайшие два года мы его (проект) реализуем полностью», - сказал Малков.

Ранее глава региона объявил, что в 2024 году Рязанская область получит 107 млн рублей за победу в федеральном конкурсе «Регион для молодых». Тогда же был опубликован видеоролик - презентация проекта Дома молодежи.

Под креативный центр с весьма туманным пока функционалом отдадут здание первой в городе электростанции, где располагался ликвидированный хлебозавод №1.