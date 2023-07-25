Огромные белые грибы находят в Рязанской области любители «тихой охоты». Фото: vk.com/id682176818 и ryazpressa.ru

На минувших выходных в Рязанской области любители «тихой охоты» добыли немало грибов и поделились в Сети самыми приметными экземплярами. Так, житель Скопина принес домой боровик весом 1,2 кг.

Мужчина рассказал, что воскресным утром поехал в дубовую посадку и заметил боровик издалека, когда шел по тропинке:

«Не увидеть его было трудно. Но когда я дошел до него и оценил реальный размер белого гриба, то, если честно, обалдел. Я таких никогда и не видел», - поведал мужчина издательству «Пресса».

Белым грибом-гигантом похвасталась и эколог Виолетта Черная на личной странице.

«22 июля. Мурминские белые, вот такие они, о 2,5 кг грибочек», - написала рязанка.