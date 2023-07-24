Молочный фальсификат из Рязани от ООО «Милка-М» попал на прилавки

В России выявили фальсифицированную молочную продукцию рязанского производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прилавках магазинов регионов России появилась молочная продукция, изготовленная предприятием-фантомом. Информацию о фальсификате распространяет управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Во время контрольно-надзорных мероприятий санитарные врачи не смогли установить, где и кем изготавливается молочная продукция от ООО «Милка-М». На маркировке молочной продукции и в товарно-сопроводительных документах указано, что адрес производства: Рязань, улица Ситниковская, дом №69. В действительности молочного производства там нет, только автотехцентр.

«Фальсифицированная молочная продукция вырабатывается неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время санитарные врачи направили информацию о фальсификате в правоохранительные органы.