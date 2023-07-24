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НовостиПроисшествия24 июля 2023 16:38

Бывший вице-губернатор Игорь Греков обжаловал арест, направив жалобу по почте

В ближайшее время Рязанский областной суд рассмотрит доводы обвиняемого во взяточничестве и его защиты
Источник:kp.ru
Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков все-таки обжаловал свой арест.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков все-таки обжаловал свой арест.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков воспользовался своим правом и подал в трехдневный срок апелляционную жалобу на свой арест – избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Советском районном суде.

Грекова взяли под стражу 14 июля, и в наручниках под конвоем увезли в четырехместную камеру в СИЗО-1 города Рязани. Но так как защита отправила апелляционную жалобу по почте, судебное заседание не назначали.

Бывшего высокопоставленного рязанского чиновника обвиняют в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере. Сам Греков вину не признает.

Апелляционная инстанция Рязанского областного суда должна принять решение по жалобе не позднее чем через трое суток со дня ее поступления.