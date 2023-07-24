Супер-сервис «Рождение ребенка» продолжает набирать обороты в Рязанской области

В Рязанской области начал работу супер-сервис «Рождение ребенка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области стал доступен супер-сервис «Рождение ребенка». Об этом 24 июля сообщили «РВ», хотя сервис в регионе запустили еще в мае 2023 года. И тогда об этом официально информировал Минюст РФ.

С появлением сервиса зарегистрировать новорожденного можно без посещения органов ЗАГС. Сделать это можно портал Госуслуг. Для этого матери ребенка необходимо дать согласие сотруднику роддома на получение электронного медицинского свидетельства, номер которого поступит в ее личный кабинет.

После этого мама заполняет заявление в своем личном кабинете, а потом отправляет его в личный кабинет отца.

Как только отец подтверждает имя ребенка, заявление направляют в ЗАГС.

После регистрации родители могут оформить пособия, различные выплаты, полис ОМС, получить государственный сертификат на материнский капитал, а также записать ребенка в детский сад.

На сегодняшний день сервисом «Рождение ребенка» воспользовались 86 семей в Рязанской области (в мае – больше десяти семей).