«Это будет здорово!» Итальянский архитектор Маттео Фугацца получил номер «КП» со статьей о его проекте по развитию Рязани

Итальянский архитектор Маттео Фугацца получил номер «КП» со статьей о его проекте по развитию Рязани

23 июля в Милане итальянский архитектор Маттео Фугацца получил номер «Комсомольской правды», в котором была опубликована статья с его предложением по созданию в Рязани системы набережных вдоль Оки.

- Можно разработать отличный проект по изменению облика вашего города. Это будет здорово! – сказал архитектор в центре Милана, держа в руках выпуск «Комсомольской правды».

Маттео предложил создать на берегу Оки систему комфортабельных набережных. Место для реализации идеи он увидел в районе Солотчинского моста через Оку. На набережных он предлагает расположить пешеходные и велосипедные дорожки, а также эстакады для отдыха горожан.

Маттео Фугацца познакомился с Рязанью в 2022 году, посетив Форум древних городов. Он поделился с нами, что старинный город на Оке его впечатлил, и с интересом предложил свои варианты по его развитию.