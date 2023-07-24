Электричества не будет в Рязани 25 июля на 11 улицах

На 11 улицах Рязани отключат электричество 25 июля.

Во вторник, 25 июля, на 11 улицах Рязани на несколько часов отключат электричество, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы специалистов РГРЭС на воздушной линии.

Электричества 25 июля с 10:00 до 15:00 не будет на улицах Ленинского Комсомола, Новопавловской, Осипенко, 9-й Линии, 10-й Линии, 11-й Линии, 12-й Линии, а также на Прудном, Дорожном, Осипенко и 9-й Линии переулках.

Полные адреса, где не будет электричества во вторник, 25 июля:

- улица Ленинского Комсомола, д. 98, д. 102, дома с 114 по 130, дома с 105 по 125;

- улица Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7;

- Прудный переулок, дома с 1 по 5, дома с 2 по 10;

- Дорожный переулок, д. 1, д. 2, д. 3;

- переулок Осипенко, дома с 1 по 21, дома с 2 по 32;

- улица Осипенко, дома с 33 по 41, дома с 38 по 46;

- переулок 9-й Линии, дома с 1 по 18;

- улица 9-я Линия, дома с 1 по 19, дома с 4 по 8;

- улица 10-я Линия, дома с 17 по 27, дома с 22 по 50;

- улица 11-я Линия, д. 45, д. 51, д. 54;

- улица 12-я Линия, дома с 41 по 57, дома с 52 по 68.