Стая собак атакует автомобили на перекрестке Гагарина - Семашко в Рязани

На улице Семашко в Рязани стая собак бросалась на проезжавшие машины.

На пересечении улиц Гагарина и Семашко в Рязани стая бездомных собак бросается на проезжающие автомобили. Видео опубликовали в RZN_Life.

На кадрах видно, как ночью от шести до восьми собак с лаем несутся за легковыми автомобилями. Водитель «Жигулей» вынужден был остановиться, чтобы не передавить животных, и свора собак сразу окружила машину.

С клипсами эти собаки (а значит якобы стерилизованные, привитые и беззлобные) или нет, неизвестно.

В начале июля рязанцы жаловались губернатору Павлу Малкову, что у ЖК «Метропарк» (улица Полина) с каждым месяцем увеличивается стая бродячих собак. Численность доходит до 20 особей (читать подробнее).