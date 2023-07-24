Апелляции на домашний арест Арцыбашева и Фурфурака рассмотрит Мосгорсуд

25 и 26 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляции на домашний арест Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака. Первому, экс-советнику вице-губернатору Рязанской области, ранее меру пресечения смягчили, тогда как бывшему начальнику управления благоустройства администрации Рязани - оставили прежней.

Оба решения, которые теперь обжалуются, вынес Мещанский районный суд Москвы еще 14 июня. Тогда судья поддержала ходатайство следователя о продлении домашнего ареста для Юрия Фурфурака. Вместе с тем продлевать срок содержания под стражей для Владимира Арцыбашева она не стала. Соответственно, в первом случае апелляцию подала сторона защиты, а во втором - прокуратура.

Арцыбашев и Фурфурак обвиняются по ч. 4 ст. 159 - это мошенничество в особо крупном размере. Оба они проходят по уголовному делу о закупке техники для уборки Рязани по завышенным ценам, которое изначально расследовалось в регионе, но затем было передано в Москву.

По другому уголовному делу впоследствии задержали и поместили в СИЗО бывшего рязанского вице-губернатора Игоря Грекова, под чьим началом работал его земляк из Ростова-на-Дону Арцыбашев.