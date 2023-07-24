Полиция опубликовала фото рейдов в центре Рязани.
За минувшие выходные - 22 и 23 июля – полицейские УМВД России по Рязанской области раскрыли 32 преступления. Во время масштабных рейдов и профилактических мероприятий сотрудники ведомства пресекли 875 административных правонарушений.
Появились фото с массовых вечерних рейдов полиции в центре Рязани
За выходные в Рязанском регионе раскрыли 32 преступления.
Как отметили в полиции, всего за два дня в регионе изъяли 116 литров алкоголя, который продавался с нарушениями. Кроме того, полицейские задержали одного мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Полицейские задержали в Рязани одного мужчину, находящегося в федеральном розыске.
За выходные в регионе раскрыли 32 преступления.