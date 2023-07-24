Рязанец погиб, вылетев с дороги на автомобиле Datsun в Михайловском районе. Фото: 62.мвд.рф

50-летний рязанец погиб в результате ДТП в Михайловском райне. На автомобиле Datsun on-DO он не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 23 июля, примерно в 3:00, на 24 километре дороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин –Милославское. От полученных травм водитель скончался.

Другое ДТП с летальным исходом в минувшее воскресенье случилось в Касимовском районе - местный житель на мопеде столкнулся с Kia.