Водитель мопеда погиб в столкновении с Kia в Рязанской области

Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.

23 июля в Касимовском районе водитель мопеда погиб в столкновении с Kia Rio. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, трагедия произошла примерно в 21:35 на 224 км дороги Ряжск - Касимов - Нижний Новгород.

Мопедом управлял 49-летний житель деревни Выропаево, а легковым автомобилем - 44-летний житель города Луховицы.

«В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП. Проводится проверка», - рассказали в Госавтоинспекции.

За пятницу и выходные, 21-23 июля, в Рязанской области в ДТП три человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.