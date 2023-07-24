Мужчина погиб на пожаре в Михайловском районе днем 23 июля

На пожаре в Михайловском районе погиб 74-летний мужчина. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Воскресным днем 23 июля в Михайловском районе на пожаре в жилом доме погиб местный житель. О трагедии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

Произошло все в поселке Октябрьский.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 13:02, и спустя 22 минуты возгорание пожарные локализовали, а в 14 часов – ликвидировали. Площадь пожара в жилом доме составила 84 кв. метров.

В результате происшествия погиб 74-летний мужчина.

Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.