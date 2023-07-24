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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:24

Мужчина погиб на пожаре в Михайловском районе днем 23 июля

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но спасти человека не удалось. СК проводит проверку
Источник:kp.ru
На пожаре в Михайловском районе погиб 74-летний мужчина.

На пожаре в Михайловском районе погиб 74-летний мужчина.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Воскресным днем 23 июля в Михайловском районе на пожаре в жилом доме погиб местный житель. О трагедии сообщило ГУ МЧС России по Рязанской области.

Произошло все в поселке Октябрьский.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 13:02, и спустя 22 минуты возгорание пожарные локализовали, а в 14 часов – ликвидировали. Площадь пожара в жилом доме составила 84 кв. метров.

В результате происшествия погиб 74-летний мужчина.

Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.