Нынешнее лето - какое оно? Рязанцам предложили оценить

Пляжному отдыху нынешнее лето не благоволит, но возможностей отдохнуть на природе все равно предостаточно.

У природы, как известно, нет плохой погоды. Хорошая или плохая она бывает только у людей, то есть у нас с вами. Лето обычно ассоциируется с солнцем и теплом, обычные летние атрибуты – пляж, мороженое, окрошка.

Дождь, прохлада, ветер – это, скорее, про погоду плохую. Хотя и в ней много плюсов – нет жары, ягоды, грибы, рыбалка.

Лето 2023 года отнюдь не жаркое, но и аномально холодным с точки зрения климатических значений его назвать нельзя. Дожди, казалось бы, случаются часто, но в июне месячная норма по осадкам выбрана только на 58%, а в июле к 24-му числу - на 78%.

Водоемы прогреваться не успевают. В Шилове, например, пляж на Оке закрыли из-за низкой температуры воды.

Так что же лучше – пляж или огород? Пройдите опрос в Telegram-канале КП-Рязань и оцените летнюю погоду 2023 года.

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