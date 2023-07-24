Горячую воду с 25 июля отключат по трем десяткам адресов в Рязани

С 25 июля по 7 августа горячую воду в Рязани отключат еще по ряду адресов. Список публикует МУП «РМПТС», которое проводит плановые профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения.

Со вторника и в течение ближайших двух недель горячей воды не будет в 33 домах на улицах Введенской, Горького, Каширина, Кольцова, Ленина, Павлова, Пожалостина, Почтовой, Семинарской, Сенной, Соборной и Первомайском проспекте.

Кстати, известен график отключения ГВС на август 2023 года. В нем более 670 адресов (читать подробнее).

Где отключат горячую воду с 25 июля по 7 августа:

- ул. Введенская, д. №№ 86, 86 к.1

- ул. Горького, д. №№ 69, 80;

- ул. Каширина, д. № 6;

- ул. Кольцова, д. № 1;

- ул. Ленина, д. № 52;

- ул. Павлова, д. №№ 12, 28, 46, 52;

- Первомайский проспект, д. №№ 17, 19;

- ул. Пожалостина, д. №№ 14/16, 19, 36 к.2, 40, 40 стр.1, 42, 42а;

- ул. Почтовая, д. № 63а;

- ул. Семинарская, д. №№ 19, 19 к.1, 19 к.2, 35, 35 к.1;

- ул. Сенная, д. №№ 1, 3, 18;

- ул. Соборная, д. №№ 5а, 20, 20а, 23.