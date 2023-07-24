Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июля 2023 6:14

Радиотелеграфиста из Сараевского района наградили орденом Мужества на СВО

Руслан Богданов подписал контракт с минобороны сразу после срочной службы, еще до начала специальной военной операции
Источник:kp.ru
Участник СВО из Рязанской области Руслан Богданов награжден орденом Мужества. Фото: Пресса.

Участник СВО из Рязанской области Руслан Богданов награжден орденом Мужества. Фото: Пресса.

Руслана Богданова – контрактника из Сараевского района Рязанской области – наградили орденом Мужества «за проявленный героизм» во время спецоперации на территории Украины, сообщает «Пресса».

Радиотелеграфист находится в зоне СВО с первых дней. Контракт с министерством обороны РФ он заключил сразу после прохождения срочной службы, еще до начала специальной военной операции.

После ранения, госпиталя и реабилитации Богданов вернулся на передовую, где служат не только контрактники, но и мобилизованные.