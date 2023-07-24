Радиотелеграфиста из Сараевского района наградили орденом Мужества на СВО

Участник СВО из Рязанской области Руслан Богданов награжден орденом Мужества. Фото: Пресса.

Руслана Богданова – контрактника из Сараевского района Рязанской области – наградили орденом Мужества «за проявленный героизм» во время спецоперации на территории Украины, сообщает «Пресса».

Радиотелеграфист находится в зоне СВО с первых дней. Контракт с министерством обороны РФ он заключил сразу после прохождения срочной службы, еще до начала специальной военной операции.

После ранения, госпиталя и реабилитации Богданов вернулся на передовую, где служат не только контрактники, но и мобилизованные.