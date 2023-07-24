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НовостиОбщество24 июля 2023 4:49

Автошкола «ВОА» удивила рязанцев вывеской с надписью «Автокшола»

Указатель разместили на шлагбауме при въезде во двор на улице Павлова
Источник:kp.ru
Рязанцы обратили внимание на вывеску «Автокшола» на улице Павлова.

Рязанцы обратили внимание на вывеску «Автокшола» на улице Павлова.

Автошкола «ВОА» (Водитель. Общество. Автомобиль), расположенная в доме №22 по улице Павлова, повесила вывеску с опечаткой: «Автокшола на Павлова».

«Как так можно накосячить? И никто это не заметил, повесил», - отметил автор фото им поста в социальных сетях.

Вывеска расположена на шлагбауме при въезде во двор. Еще в 2020 году там не было ни ошибок, ни опечаток, но в этот раз руководство решило ее обновить.

Важный момент, «Автошкола на Павлова» - это отдельная самостоятельная организация, не имеющая отношения к «ВОА». Последнюю связывают с ГК «Автоимпорт».