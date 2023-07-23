Температура до +25 и гроза прогнозируются в Рязанской области 24 июля

Местами в Рязанской области 24 июля пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

24 июля в Рязанской области местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. Об этом говорится в прогнозе регионального филиала Росгидромета. Что интересно, именно в Рязани метеорологи существенных осадков не ожидают.

В ночь на понедельник температура будет в пределах +10...+15 градусов по области и +12...+14 градусов в Рязани. Днем воздух прогреется до +20...+25 и +21...+23 градусов соответственно.

«Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с», - рассказали в Рязанском ЦГМС,