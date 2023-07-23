Массовая драка произошла у клуба «Гости» на Первомайском проспекте в Рязани

Массовый конфликт произошел у караоке-клуба «Гости» в Рязани.

Массовая драка произошла в самом центре Рязани, на Первомайском проспекте. Исходя из опубликованной в соцсетях видеозаписи (строго 18+), конфликт разгорелся у дома №18, где находится караоке-клуб «Гости».

Автор первоначальной публикации, которая появилась 23 июля, указывает, что съемка велась в 4 часа утра.

УМВД по Рязанской области подтверждает, что сообщение о конфликтной ситуации в отдел полиции поступило. Ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Появившийся в соцсетях ролик публикуем без звука из-за обилия нецензурной лексики.