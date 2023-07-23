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НовостиОбщество23 июля 2023 7:52

Спилят дерево, переделают разметку, залатают ямы. Итоги субботнего объезда главы администрации Рязани Артемова

Ход благоустройства Малого шоссе в Рязани проверил глава администрации Артемов
Источник:kp.ru
Ход благоустройства Малого шоссе в Рязани 22 июля проверял глава администрации Артемов.

Ход благоустройства Малого шоссе в Рязани 22 июля проверял глава администрации Артемов.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов 22 июля совершил объезд городских территорий, сообщает пресс-служба мэрии. Он побывал, в том числе, на Малом шоссе, где продолжаются работы по благоустройству.

Никаких замечаний Артемов не высказал. Лишь поручил обратить особое внимание на обустройство съездов для маломобильных групп населения и укладку тактильной плитки для слабовидящих. Также чиновники запланировали спил сухого дерева на пешеходной зоне. Ранее власти заявляли, что 1-й этап благоустройства Малого шоссе должен завершиться до конца августа, но теперь обещают управиться ко дню города - он намечен на 26 августа.

Чиновники запланировали спил сухого дерева на пешеходной зоне Малого шоссе.

Чиновники запланировали спил сухого дерева на пешеходной зоне Малого шоссе.

Окончен капремонт теплотрассы на улице Урицкого возле РИРО.

«На примыкании нового асфальта к дворовой территории дома 11 по ул. Урицкого образовалась яма. Участок будет отремонтирован», - отметили в горадминистрации.

На Михайловском шоссе по обращению жителей переделают дорожную разметку.

«Сплошная линия не позволяет повернуть к магазину и выехать из дворов налево», - передают представители мэрии, при этом адрес или название магазина не уточняют.

Кроме того, как рассказали в горадминистрации, решено отремонтировать примыкания к муниципальной дороге с выходом на Михайловское шоссе. На внутриквртальные дороги деньги из бюджета выделить невозможно - они не переданы в муниципальную собственность.

В некоторых местах решено провести ямочный ремонт.

В некоторых местах решено провести ямочный ремонт.

Еще в ходе объезда выяснилось, что во время ремонта теплотрассы у Театра кукол тяжелая техника разбила участок дороги, который и без того был не в лучшем состоянии.

«Рассматриваются варианты ямочного ремонта или ремонта «картой». Театр готов участвовать в софинансировании работ», - комментируют чиновники.