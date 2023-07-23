Спилят дерево, переделают разметку, залатают ямы. Итоги субботнего объезда главы администрации Рязани Артемова

Ход благоустройства Малого шоссе в Рязани 22 июля проверял глава администрации Артемов.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов 22 июля совершил объезд городских территорий, сообщает пресс-служба мэрии. Он побывал, в том числе, на Малом шоссе, где продолжаются работы по благоустройству.

Никаких замечаний Артемов не высказал. Лишь поручил обратить особое внимание на обустройство съездов для маломобильных групп населения и укладку тактильной плитки для слабовидящих. Также чиновники запланировали спил сухого дерева на пешеходной зоне. Ранее власти заявляли, что 1-й этап благоустройства Малого шоссе должен завершиться до конца августа, но теперь обещают управиться ко дню города - он намечен на 26 августа.

Чиновники запланировали спил сухого дерева на пешеходной зоне Малого шоссе.

Окончен капремонт теплотрассы на улице Урицкого возле РИРО.

«На примыкании нового асфальта к дворовой территории дома 11 по ул. Урицкого образовалась яма. Участок будет отремонтирован», - отметили в горадминистрации.

На Михайловском шоссе по обращению жителей переделают дорожную разметку.

«Сплошная линия не позволяет повернуть к магазину и выехать из дворов налево», - передают представители мэрии, при этом адрес или название магазина не уточняют.

Кроме того, как рассказали в горадминистрации, решено отремонтировать примыкания к муниципальной дороге с выходом на Михайловское шоссе. На внутриквртальные дороги деньги из бюджета выделить невозможно - они не переданы в муниципальную собственность.

В некоторых местах решено провести ямочный ремонт.

Еще в ходе объезда выяснилось, что во время ремонта теплотрассы у Театра кукол тяжелая техника разбила участок дороги, который и без того был не в лучшем состоянии.

«Рассматриваются варианты ямочного ремонта или ремонта «картой». Театр готов участвовать в софинансировании работ», - комментируют чиновники.