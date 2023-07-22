Сасовец лишился 144 тысяч рублей, нарвавшись на мошенников. Фото: Евгения Гусева.

Мужчина из Сасовского района лишился 144 тысяч рублей после того, как перешел по ссылке, которую ему прислали неизвестные. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Пострадавший рассказал полиции о том, что ему пришло сообщение на телефон о зачислении 1 тысячи рублей. Сразу после этого поступил звонок от неизвестной женщины с просьбой вернуть эту сумму. Она объяснила, что ошибочно перечислила деньги. Вернуть средства мошенница предложила, перейдя по ссылке, которую она отправила. Мужчина выполнил рекомендации, тем самым предоставив доступ злоумышленникам к своему онлайн-банку. Неизвестным удалось вывести со счета 144 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

«Полиция рекомендует ни в коем случае не переходить по интернет-ссылкам, которые под различными предлогами могут направлять неизвестные лица», - напоминает ведомство.