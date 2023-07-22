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НовостиОбщество22 июля 2023 9:38

В Рязани на улице Кальной установят новый светофор и остановку

Новые объекты появятся возле школы №73 в Рязани
Источник:kp.ru
В Рязани на улице Кальной установят новый светофор и остановку. Фото: Администрация Рязани.

В Рязани на улице Кальной установят новый светофор и остановку. Фото: Администрация Рязани.

Новый светофор и остановка общественного транспорта появятся на улице Кальной возле школы №73. Информация опубликована на сайте городской администрации.

В ходе встречи с гражданами к руководителю городской администрации Виталию Артёмову обратилась жительница города с просьбой оборудовать остановку на улице Кальной.

Сотрудники управления благоустройства рассказали, что установку светофора и остановочного павильона возле школы №73 намечено реализовать до 1 октября 2023 года.