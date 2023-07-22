Рязанские полицейские не дали мужчине спрыгнуть с балкона. Фото: УМВД Рязанской области

В субботу, 22 июля, в Рязани полицейские спасли мужчину, который хотел прыгнуть с балкона, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Информация о странном поведении мужчины на улице Крупской поступила в полицию в 8:25. На место оперативно прибыли сотрудники ППС.

Приехав по данному адресу, полицейские обнаружили рязанца, который стоял за ограждением балкона на втором этаже дома и намеревался спрыгнуть вниз. Разговором убедить мужчину не делать этого не получилось. После чего сотрудники полиции поднялись в квартиру и затащили его на балкон.

На место инцидента для оказания помощи приехала бригада скорой. Сейчас жителю Рязани ничего не угрожает.