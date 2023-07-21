Горячую воду 24 июля отключат на пяти улицах Рязани.

24 июля на пяти улицах Рязани отключат горячую воду, предупреждает пресс-служба городской администрации. Чиновники указывают, что причина отключения – плановые профилактические работы на объектах и системах теплоснабжения.

Горячей воды до 28 июля не будет на улицах Стройкова, Гагарина, Типанова, Черновицкой и Шевченко.

Полные адреса с номерами домов, где с 24 по 28 июля в Рязани не будет горячей воды:

- улица Стройкова, д. 65 корп. 2 (детсад №85 «Цветочный город»);

- улица Гагарина, д. 83, д. 83а, д. 85;

- улица Типанова, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 22;

- улица Черновицкая, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3;

- улица Шевченко, д. 3.