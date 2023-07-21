Дмитрия Коданёва официально представили прокурором Рязанской области

Дмитрий Коданёв.

21 июля состоялось торжественное собрание по случаю назначения прокурором Рязанской области Дмитрия Коданёва. Представить его коллективу приехал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв. Участвовал в мероприятии и губернатор Павел Малков.

Пономарёв отметил, что Коданёв имеет большой профессиональный опыт:

«Прошел путь от следователя прокуратуры города Твери до первого заместителя прокурора Смоленской области. Зарекомендовал себя квалифицированным, хорошо подготовленным руководителем, обладающим большим практическим опытом», - пишет пресс-служба регионального правительств со слов заместителя генпрокурора.

Павел Малков, как сообщили в кабмине, «выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве» с прокуратурой.

Коданёв же подчеркнул, что настроен на выполнение самых серьезных задач, плодотворную и качественную работу в регионе.

4 июля кандидатуру Дмитрия Коданёва одобрил Совет Федерации. На заседании озвучивали, как он себя проявлял на прежнем месте работы. 10 июля издан президентский указ о его назначении.