В Рязанском государственном университете прошел второй выпускной

Выпускной в РГУ им. С.А. Есенина

В пятницу, 21 июля, состоялся второй выпускной в РГУ им. С.А. Есенина.

В разговоре с КП-Рязань и.о. ректора Игорь Мурог рассказал, что в этом году университет поменял концепцию проведения празднования. Так, 14 июля, выпускной РГУ прошел в Рязанском кремле. Сегодня же из-за погодных условий он перенесен в университет.

- Погода нас подвела. Но не бывает плохой погоды! Главное, чтобы было хорошее настроение. Сегодня мы создаем его нашим выпускникам в прекрасном зале филфака. Для нас важно то, что на этом празднике присутствует много родителей и родственников наших выпускников. Такое событие бывает только раз в жизни, - сказал Игорь Александрович.

Сегодня из стен РГУ выпустилось четыре факультета. Дипломы вручили 359 выпускникам, из них 106 - с отличием.