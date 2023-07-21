Шесть человек заблудились в лесах Рязанской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в лесах Рязанской области заблудились шесть человек. К счастью, все нашлись и никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как отмечают в ведомстве, по стране число заблудившихся ежегодно исчисляется несколькими тысячами. Чаще всего это пожилые люди, дети и подростки, но в такую ситуацию может попасть любой человек.

Также МЧС публикует памятку для тех, кто отправляется в лес. Нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. GPS-трекеры и средства экстренной связи тоже могут оказаться чрезвычайно полезными.

С собой необходимо иметь небольшой запас еды, воды и теплую одежду, а также походную аптечку и медикаменты, которые вы постоянно принимаете.

Близких или соседей желательно предупредить о том, что идете в лес и когда планируете вернуться, что вас могли вовремя спохватиться.

«Не выпускайте из поля зрения детей дошкольного и младшего школьного возраста, хорошо, если ребенок будет иметь при себе свисток, чтобы подать сигнал, если вдруг он все же потеряет вас из виду», - еще один полезный совет от МЧС.