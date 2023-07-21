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НовостиОбщество21 июля 2023 11:47

Рязанцы ломают ограждения и проходят в местах ремонта теплосетей

Мэрия обратилась к жителям города с просьбой, обходить участки, где идет капитальный ремонт. Для своей же безопасности
Источник:kp.ru
Рязанцев просят быть осторожными в местах ремонта теплотрасс.

Рязанцев просят быть осторожными в местах ремонта теплотрасс.

Городские власти обратились к рязанцам с просьбой, обходить участки, где ремонтируют тепловые сети. Сообщение появилось на сайте мэрии.

«Соблюдайте предписания дорожных знаков и не ломайте ограждения. В местах проведения работ могут находиться только представители специализированных организаций. Во избежание несчастных случаев передвижение жителей запрещено», - информируют чиновники.

Власти привели пример с проездом Яблочкова, где продолжается капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. Общая протяженность участка – почти 800 метров.

Места работ огородили, установили знаки, а обойти ремонтируемый участок можно по тротуару на противоположной стороне проезда Яблочкова.

«Но местные жители нарушают требования правил безопасности, портят ограждения и продолжают проходить через места ремонта, подвергая жизнь и здоровье опасности», - говорится в сообщении.