Рязанцы ломают ограждения и проходят в местах ремонта теплосетей

Рязанцев просят быть осторожными в местах ремонта теплотрасс.

Городские власти обратились к рязанцам с просьбой, обходить участки, где ремонтируют тепловые сети. Сообщение появилось на сайте мэрии.

«Соблюдайте предписания дорожных знаков и не ломайте ограждения. В местах проведения работ могут находиться только представители специализированных организаций. Во избежание несчастных случаев передвижение жителей запрещено», - информируют чиновники.

Власти привели пример с проездом Яблочкова, где продолжается капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. Общая протяженность участка – почти 800 метров.

Места работ огородили, установили знаки, а обойти ремонтируемый участок можно по тротуару на противоположной стороне проезда Яблочкова.

«Но местные жители нарушают требования правил безопасности, портят ограждения и продолжают проходить через места ремонта, подвергая жизнь и здоровье опасности», - говорится в сообщении.