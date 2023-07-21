Запрет на посещение лесов в Рязанской области продлен до 14 августа

Правительство Рязанской области опубликовало распоряжение о продлении запрета на посещение лесов. На этот раз - до 14 августа 2023 года.

На территории всех 19 лесничеств ограничено пребывание граждан и выезд транспортных средств. Исключение составляют местные жители, чиновники при исполнении должностных обязанностей, военные, экстренные службы и ряд других лиц.

С 26 апреля в Рязанской области действует особый противопожарный режим. Облправительство заявляло об «усиленных профилактических мероприятиях» в лесах, проводимых совместно с МВД и МЧС.

О нарушениях правил пожарной безопасности возбуждено 25 административных дел. Результат: шесть штрафов на общую сумму 205 тыс. рублей и 19 предупреждений.