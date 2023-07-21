Двух мировых судей назначили в Рязанской области

В Рязанской области назначили двух мировых судей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 июля в Рязанской области назначили мировых судей в двух районных судах региона. Постановление опубликовала пресс-служба Рязанской областной Думы.

Согласно документу, мировым судьей участка №28 Касимовского районного суда на неограниченный срок стала 52-летняя Тамара Конькова, имеющая стаж работы в должности судьи около 18 лет.

На должность мирового судьи участка №42 Милославского районного суда на трехлетний срок назначили 37-летнего Дмитрия Кучмасова, имеющего стаж по юридической профессии более 12 лет. Работал ранее стажером в адвокатской палате, а также секретарем и помощником судьи Октябрьского районного суда Рязани. Квалификационный экзамен на должность судьи сдал на «удовлетворительно», при этом практические задачи решил на «хорошо».

Кроме того, 21 июля в Рязанском областном суде торжественно вручили служебные удостоверения судье Октябрьского районного суда Рязани Татьяне Яромчук и судье Касимовского районного суда Рязанской области Анне Степановой. Их назначили на должность судей Указом Президента Владимира Путина 13 июня 2023 года.