Мужчина выпал из люльки автовышки во время замены баннера в Сараях

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя рекламный баннер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Сараи Рязанской области мужчина выпал из люльки автовышки. О происшествии сообщает «Пресса».

По предварительным данным, рабочий находился на рабочей площадке (люльке) и менял баннер на рекламной конструкции. Что конкретно случилось, неизвестно, но мужчина вывалился из люльки и рухнул на землю.

С травмами его доставила «скорая» в местную больницу. Не исключено, что в ближайшее время рабочего перевезут в одну из больниц Рязани.