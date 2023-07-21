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НовостиПроисшествия21 июля 2023 9:38

Мужчина выпал из люльки автовышки во время замены баннера в Сараях

Рабочего с травмами госпитализировали. В ближайшее время его перевезут в одну из больниц Рязани
Источник:kp.ru
В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя рекламный баннер.

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя рекламный баннер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В поселке Сараи Рязанской области мужчина выпал из люльки автовышки. О происшествии сообщает «Пресса».

По предварительным данным, рабочий находился на рабочей площадке (люльке) и менял баннер на рекламной конструкции. Что конкретно случилось, неизвестно, но мужчина вывалился из люльки и рухнул на землю.

С травмами его доставила «скорая» в местную больницу. Не исключено, что в ближайшее время рабочего перевезут в одну из больниц Рязани.