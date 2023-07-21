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НовостиЭкономика21 июля 2023 9:06

Земли в районе Восточного промузла отдадут под расширение промпроизводства

На предприятии изготавливают виброшумоизоляционные строительные материалы
Источник:kp.ru
В Рязани участки в районе Восточного промузла отдадут под расширение промпроизводства.

В Рязани участки в районе Восточного промузла отдадут под расширение промпроизводства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Земельные участки в районе Восточного промузла отдадут под расширение промышленного производства. Об этом стало известно 20 июля во время заседания комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы.

Указанное изменение в Правила землепользования и застройки депутаты одобрили.

«Изменения направлены на расширение действующего производства виброшумоизоляционных строительных материалов», - говорится в сообщении пресс-службы гордумы.