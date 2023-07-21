Пострадала женщина в ДТП на Первомайском проспекте с участием двух иномарок

Предварительные причины на Первомайском проспекте в Рязани полиция не назвала.

Вечером 2 июля, примерно в 18:50, в центре Рязани произошло жесткое ДТП. Все произошло на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

По предварительным данным регионального УМВД, 48-летний рязанец за рулем автомобиля Skoda Octavia влетел на скорости в KIA Rio.

В результате дорожного происшествия 40-летняя пассажирка Skoda получила травмы.

В девять вечера одна из машин еще находилась на у места аварии, ждала эвакуации.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.

Утром 21 июля на улице Тимуровцев легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу (читать подробнее).