Пострадала женщина в ДТП на Первомайском проспекте с участием двух иномарок

Предварительные причины на Первомайском проспекте в Рязани полиция не назвала.
Вечером 2 июля, примерно в 18:50, в центре Рязани произошло жесткое ДТП. Все произошло на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
По предварительным данным регионального УМВД, 48-летний рязанец за рулем автомобиля Skoda Octavia влетел на скорости в KIA Rio.
В результате дорожного происшествия 40-летняя пассажирка Skoda получила травмы.
В девять вечера одна из машин еще находилась на у места аварии, ждала эвакуации.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.
Утром 21 июля на улице Тимуровцев легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу (читать подробнее).