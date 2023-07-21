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НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:45

Легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка на улице Тимуровцев

ДТП произошло у ЖК «Рокоссовский». Парню потребовалась помощь медиков
Источник:kp.ru
В Рязани на улице Тимуровцев легковушка сбила подростка.

В Рязани на улице Тимуровцев легковушка сбила подростка.

Фото: Александр БОЙКО

Около восьми часов утра 21 июля на пешеходном переходе в Дашково-Песочне легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка. О дорожном происшествии сообщает YA62 со ссылкой на экстренные службы Рязани.

Все произошло недалеко от дома №5 корпус 5 по улице Тимуровцев (ЖК «Рокоссовский»).

В результате ДТП парня с сотрясением мозга, а также закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей голени медики «скорой» доставили в ОДКБ имени Дмитриевой.