Легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка на улице Тимуровцев

В Рязани на улице Тимуровцев легковушка сбила подростка. Фото: Александр БОЙКО

Около восьми часов утра 21 июля на пешеходном переходе в Дашково-Песочне легковушка на скорости сбила 15-летнего подростка. О дорожном происшествии сообщает YA62 со ссылкой на экстренные службы Рязани.

Все произошло недалеко от дома №5 корпус 5 по улице Тимуровцев (ЖК «Рокоссовский»).

В результате ДТП парня с сотрясением мозга, а также закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей голени медики «скорой» доставили в ОДКБ имени Дмитриевой.