Социальная стабильность и развитие страны: «Единая Россия» заложит в федеральном бюджете средства на реализацию народной программы

Фото: пресс-служба "Единой России".

Финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку обсудили на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами.

В проекте бюджета на 2024–2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача – обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО – на это должны быть направлены все усилия.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, в том числе вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии, добавив, что «Единая Россия» принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы.

«Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям – будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами правительства, руководством минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», – пояснил он.

В том числе в полном объеме будет финансироваться фронт, сказал Андрей Турчак.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств – приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024–2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы «Единой России».

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии «Единой России». Партия вместе с Кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки, и какие решения необходимы для ее эффективной реализации на территории новых регионов.

«Народная программа «Единой России» – это конкретный план действий, сформированный на основе предложений жителей Рязанской области. Ее реализация – в числе наших приоритетных задач, – отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков. – Несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию удалось реализовать большинство общественных значимых инициатив и запросов».

В регионе построены новые объекты социальной сферы, отремонтированы десятки километров дорог, благоустраиваются дворы, общественные пространства, сельские территории, развивается общественный транспорт.

«В народной программе партия заложила принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации отрасли на пациента. Знаковый момент в вопросе повышения доступности медпомощи – запуск в 2023 году главного лечебного корпуса областного онкологического диспансера», – сказал Павел Малков.

Кроме этого, проводится капремонт в больницах и поликлиниках, обновляется автопарк и материально-техническая база медучреждений.

«Это лишь часть народной программы, которая составлена на основе предложений граждан. Мы продолжим выполнять ее в интересах жителей нашего региона», – подчеркнул лидер рязанских единороссов.