Обвиняемый в убийстве Елены Логуновой пытался лишить ее маму статуса потерпевшей

Елена Логунова с мамой Наталией Кошелевой.

Мама убитой Елены Логуновой – Наталия Кошелева рассказала, как ведет себя обвиняемый Александр Логунов во время судебных заседаний.

«Никаких прощений, никакого здоровья мне не желает. Я даже не могу объяснить его поведение, сидит в блокнот уткнувшись, и что-то постоянно записывает», - сказала женщина КП-Рязань.

Кроме того, по словам мамы, Логунов со своими адвокатами пытался отстранить ее от судебных заседаний, подавали ходатайства, чтобы лишить ее статуса потерпевшей.

12 июля стало известно, что адвокат Иван Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова, вышел из дела (читать подробнее).