Невозмутимо бредет среди машин. Корова вышла на Солотчинский мост и замедлила трафик

Корова прогулялась по Солотчинском мосту под Рязанью.

20 июля на Солотчинском мосту заметили заблудившуюся корову. Животное брело по проезжей части среди машин. Водители, естественно, при виде бурёнки снижали скорость — трафик замедлился.

По словам очевидца, проезжавшего по участку около 15 часов дня, корова к тому времени еще была на мосту. В группе RZN LIFE также появилось видео ее "прогулки".

Отметим, что вдоль Солотчинского шоссе, в пойме Оки, расстилаются заливные луга, которые активно используются как пастбища для крупного рогатого скота. Поэтому коровы на дороге здесь — это отнюдь не редкое явление.