Лилия Мазалова расписывает шелк цветами и фруктами.

Лето – период вдохновения для многих художников. Цветущие растения, созревающие ягоды, фрукты и овощи радуют глаз яркими красками. Даже у тех, кто умеет рисовать, возникает желание запечатлеть эту красоту, чтобы любоваться потом холодной зимой и вспоминать летние деньки. Что уж говорить о художниках!

Рязанская художница приглашает на выставку «Во власти красок…на ткани».

Лилия Мазалова окончила Рязанское художественное училище по специальности художник-модельер. Она использует ткань в своих работах не только как модельер, но и как художник. Ее картины – роспись по шелку. Автор работает в технике горячего и холодного батика. На пейзажах и натюрмортах мы видим много цветов – маки, пионы, лилии, люпины. Есть овощи и фрукты – тыквы, яблоки, лимоны. Приходите на персональную выставку Лилии «Во власти красок…на ткани», которая открылась в галерее Прио-Внешторгбанка на втором этаже. Она продлится до 24 августа. Вход свободный.

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