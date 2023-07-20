Не смог вытащить, но вытолкал. 11-летний мальчик с другом спасли не умевшего плавать товарища

Двое юных рязанцев спасли тонущего знакомого.

11-летний Сергей Мяков и 9-летний Илья Вакин из Рязанской области спасли тонущего товарища. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в поселке Пителино 6 июля.

Сергей увидел, как его знакомый, который не умел плавать, зашел на глубину местного водоема и резко ушел под воду. Он сразу же бросился на помощь: нырнул, попытался вытащить бедолагу, но сделать это было непросто - тот сильно паниковал.

«Не растерявшись, юный герой принял решение оплыть его сзади и силой вытолкать ближе к берегу. Сергей толкал мальчика, пока не встал на ноги, нащупав дно», - рассказали представители МЧС.

Сил в одиночку вытащить знакомого на берег у Сергея уже не было, и он позвал друга. Илья, который сам плавать пока не научился, зашел в воду - больше было некому, и вместе с Сергеем они вытащили мальчика на сушу. На берегу пареньку помогли прийти в себя.