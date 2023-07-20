Электричество внезапно отключили на 15 улицах в центре Рязани.
Утром 20 июля в центре Рязани внезапно отключили электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. Причину чиновники не указали, но так как специалисты РГРЭС проводят ремонтно-восстановительные работы, дело в очередной аварии на электросетях.
Электричества нет по ряду адресов на следующих улицах:
- Белинского;
- Вознесенская;
- Вознесенская;
- Горького;
- Есенина;
- Кудрявцева;
- Ленина;
- Либкнехта;
- Маяковского;
- Полевая;
- Право-Лыбедская;
- Садовая;
- Халтурина;
- Чапаева;
- Яхонтова.
Подать электричество планируют в течение двух часов с момента отключения.