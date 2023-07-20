Электричество внезапно отключили на 15 улицах в центре Рязани.

Утром 20 июля в центре Рязани внезапно отключили электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации. Причину чиновники не указали, но так как специалисты РГРЭС проводят ремонтно-восстановительные работы, дело в очередной аварии на электросетях.

Электричества нет по ряду адресов на следующих улицах:

- Белинского;

- Вознесенская;

- Вознесенская;

- Горького;

- Есенина;

- Кудрявцева;

- Ленина;

- Либкнехта;

- Маяковского;

- Полевая;

- Право-Лыбедская;

- Садовая;

- Халтурина;

- Чапаева;

- Яхонтова.

Подать электричество планируют в течение двух часов с момента отключения.