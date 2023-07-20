В Рязанской областной Думе обсудили вопросы патриотического воспитания

Фото: Рязанская областная Дума.

Рязанская облдума 19 июля провела последнее заседание весенне-летней сессии. После нее прошел «правительственный час», посвященный патриотическому воспитанию молодых рязанцев. Глава созданного в этом году регионального комитета по делам молодежи Виталий Косачев привел данные ВЦИОМ: 91% россиян в целом и 77% молодых людей называет себя патриотами. Перед 9 мая в Рязанской области было роздано 99 тысяч георгиевских лент, 71 тысяча молодых людей участвует в различных волонтерских проектах. Оказывается помощь вынужденным переселенцам, 550 тысяч единиц гуманитарной помощи отправлено в зону СВО.

Создаются и развиваются военно-патриотические клубы. Многие реальные инициативы, направленные на улучшение жизни вокруг, поддерживаются ежегодными грантами губернатора – с начала 2023 года их получили 28 человек.

Первый зам регионального министра образования Ольга Васина заметила, что чувство любви к Родине прививается подрастающему поколению с помощью новых формы работы – в том числе краеведения, уроков «Моей семьи война коснулась», патриотического туризма, развития сети школьных музеев, размещения на школах мемориальных досок.

О наработках, испытанных в агротехнологическом университете, рассказал его ректор Александр Шемякин: это спитаниие студентов на примерах из истории, дни памяти великих полководцев и воинской славы, проекте «Включи добро», встречах студентов с героями локальных войн.

Новый глава ДОСААФ в Рязанской области Анатолий Бороненков рассказал о планах по возрождению подготовки специалистов по необходимым вооруженным силам профессиям (водителей, кинологов, парашютистов), движении радиолюбителей, конструкторском бюро по разработке БПЛА, поддержке поискового движения, подготовке будущего музея СВО. Особое внимание он обратил на расширение стрелкового тира в Рязани, чему мешает передача бывшей земли ДОСААФ в частные руки.

Председатель облдумы Аркадий Фомин пообещал, что обратится к прокурору области с просьбой проверить законность отчуждения данного земельного участка. К тому же он предложил продумать, как стимулировать частный бизнес, поддерживающий ДОСААФ материально.

Депутаты также поинтересовались, привлекаются ли к работе по патриотическому воспитанию молодежи участники СВО. Председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев рассказал, что жители региона, вернувшиеся с зоны боевых действий, являются постоянными участниками различных семинаров, патриотических акций, тематических встреч.

Подводя итоги «правительственного часа», председатель регионального парламента Аркадий Фомин обратил внимание на то, что подход в вопросах патриотического воспитания не должен быть формальным.

– Я уверен, что мы сможем придать этой работе в регионе особое значение. Наши действия направлены, прежде всего, на воспитание гражданина нашей страны. Губернатор Павел Викторович Малков полностью поддерживает направления этой работы, – подытожил Аркадий Фомин.