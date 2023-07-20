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НовостиПроисшествия20 июля 2023 8:44

Появились фото с места наезда внедорожника на 14-летнюю велосипедистку в Рязани

Девочка-подросток выехала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора
Источник:kp.ru
Наезд произошел на улице Новоселов у дома №17.

Наезд произошел на улице Новоселов у дома №17.

УМВД по Рязанской области опубликовало фотографии с места наезда на 14-летнюю велоспедистку в Рязани. Девочку-подростока, ехавшую по улице Новоселов, вблизи дома №17 сбил Range Rover.

Велосипедистка госпитализирована.

Велосипедистка госпитализирована.

ДТП случилось 19 июля примерно в 19:50. Внедорожником управлял 49-летний мужчина.

По предварительной информации, виновата сама велосипедистка. Она выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате она получила травмы и была госпитализирована.

По предварительной информации, девочка-подросток на велосипеде выехала на переход на красный свет.

По предварительной информации, девочка-подросток на велосипеде выехала на переход на красный свет.