Появились фото с места наезда внедорожника на 14-летнюю велосипедистку в Рязани

Наезд произошел на улице Новоселов у дома №17.

УМВД по Рязанской области опубликовало фотографии с места наезда на 14-летнюю велоспедистку в Рязани. Девочку-подростока, ехавшую по улице Новоселов, вблизи дома №17 сбил Range Rover.

Велосипедистка госпитализирована.

ДТП случилось 19 июля примерно в 19:50. Внедорожником управлял 49-летний мужчина.

По предварительной информации, виновата сама велосипедистка. Она выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В результате она получила травмы и была госпитализирована.